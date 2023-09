Avis in Corsa Conversano: in tredici alla 10a tappa del CorriPuglia

Si è tenuta domenica scorsa la settima edizione del trofeo Franco Assi, meglio nota come TraniInCorsa Half Marathon. Alla manifestazione, organizzata dall’Atletica Tommaso Assi Trani, sotto l’egida della FIDAL Puglia, ed in collaborazione con il Comune di Trani, hanno partecipato poco più di mille atleti di cui tredici dell’Avis in Corsa Conversano che hanno affrontato i 21,097 chilometri previsti dal percorso con il solito spirito di sacrificio e con grande voglia di non mollare fino all’ultimo centimetro.

Nicola Creatore, Roberta Difino, Luigi L’Abbate, Vito Locaputo, Giovanni Manco, Maria Maringelli, Giacomo Meuli, Michele Palumbo, Maria Teresa Satalino, Donato Savino, Cosimo Sperti, Domenico Trovisi e Massimo Zezza, in rigoroso ordine alfabetico, gli avissini che si sono presentati ai nastri di partenza della gara valida come decima tappa del campionato CorriPuglia, la cui classifica generale vede attualmente l’Avis in Corsa in diciassettesima posizione. Da segnalare le prove di Locaputo, Creatore e Meuli che sono stati i primi runners biancoazzurri a tagliare il traguardo.

Domenica intanto l’Avis in Corsa Conversano sarà di scena a Casamassima per la 34^ edizione della Stramaxima, gara nazionale Fidal di 10 chilometri facente parte del circuito Terra di Bari ed organizzata dai padroni di casa dell’Amatori Atletica “E. Manzari”. Ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria SM75, invece, Giovanni Bianco che ha gareggiato alla seconda edizione della maratona “Lago del Salto”, in provincia di Rieti. Per atleta conversanese, ormai assiduo frequentatore degli eventi podistici del Lazio si è trattato della novantunesima partecipazione ad una maratona, un traguardo strepitoso impreziosito da una prestazione degna di nota.

