Autotrasportatori Taranto, riprendono spedizioni: c’è l’accordo con Acciaierie d’Italia

TARANTO – Dopo giorni di protesta una schiarita nella vertenza che vedeva in prima fila le aziende degli autotrasportatori che lavorano con l’ex Ilva a Taranto. All’indomani del vertice in Pregettura si giunge ad un accordo. Infatti in riferimento all’incontro tenuto in Acciaierie d’italia, tra le Aziende di Taranto partecipanti al Tender , la Direzione Aziendale ed il Delegato della Prefettura, si è raggiunto un accordo transitorio, che soddisfa sia la committenza che le stesse Aziende, così da consentire la ripresa immediata delle spedizioni dei prodotti e dei servizi di Autotrasporto, con l’impegno di raggiungere, nel piu’ breve tempo possibile, un accordo definitivo.

Da lunedì le parti si siederanno ad un tavolo tecnico, del quale si auspica la durata , più breve possibile.

