Automobilisti italiani aggressivi, ma il vero problema è il telefono

La Fondazione VINCI Autoroutes ha pubblicato i risultati del 14° Barometro Europeo della Guida Responsabile. Il sondaggio, condotto da Ipsos su 12.413 persone in 11 paesi europei, offre una panoramica sui comportamenti degli automobilisti e mette in luce i principali rischi e le buone abitudini al volante.

Risultati Chiave

Tensione e ansia in aumento

– L’83% degli automobilisti europei teme il comportamento aggressivo degli altri (88% degli italiani).

– Il 52% insulta altri conducenti (60% in Italia).

– Il 50% usa il clacson a sproposito (55%).

– Il 31% segue deliberatamente da vicino un veicolo per irritazione (29%).

– Il 21% scende dall’auto per discutere con un altro conducente (28%).

Inosservanza delle norme stradali

– L’85% degli automobilisti europei supera i limiti di velocità (82% degli italiani).

– Il 58% non rispetta le distanze di sicurezza (56%).

– Il 53% usa la corsia centrale in autostrada anche se quella di destra è libera (50%).

– Il 35% sorpassa a destra in autostrada (27%).

Distrazioni al volante

– Il 77% degli automobilisti usa lo smartphone o imposta il GPS mentre guida (74% in Italia).

– Il 67% telefona mentre guida (68%), con il 44% che lo fa regolarmente (50%).

– L’84% distoglie lo sguardo dalla strada per più di 2 secondi (82%).

Sonnolenza al volante

– Il 38% degli automobilisti guida nonostante sia molto stanco (30% degli italiani).

– Il 38% ha avuto l’impressione di addormentarsi al volante (39% in Italia).

– Il 18% ha avuto un incidente o un quasi incidente per un colpo di sonno (20%).

Alcol e droga

– Il 17% dei maschi tra i 25 e i 34 anni ha guidato in stato di ebbrezza (18% degli italiani).

– Il 9% dei maschi della stessa fascia d’età ha guidato dopo aver fumato cannabis (12% in Italia).

– Il 26% di chi ha guidato sotto l’effetto dell’alcol lo ha fatto anche dopo aver fumato cannabis (31%).

– Il 40% di chi ha guidato in stato di ebbrezza ha avuto un incidente o un quasi incidente (55%).

Reazioni agli Incidenti

L’89% degli automobilisti coinvolti in un incidente ha cambiato il proprio comportamento al volante (93% in Italia). Di questi, l’82% è più vigile (77%) e il 77% rispetta maggiormente il codice della strada (75%).

Bernadette Moreau, Delegata Generale della Fondazione VINCI Autoroutes, ha dichiarato: “Il ritratto degli europei al volante riflette una società divisa tra la paura della violenza stradale e la difficoltà di adottare comportamenti concreti per ridurla. Rispettare le regole del codice della strada, essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni e controllare l’impulsività sono modi per contrastare la violenza sulle strade”.

Metodologia del Sondaggio

Ipsos ha intervistato online 12.413 persone, di cui 2.413 francesi e almeno 1.000 in ciascuno degli altri 10 paesi partecipanti, tra il 19 febbraio e il 19 marzo 2024.

La Fondazione VINCI Autoroutes

Creata nel 2011, la Fondazione promuove la responsabilità individuale e collettiva tra gli utenti della strada, finanziando studi scientifici e conducendo campagne informative sui rischi stradali, oltre a sostenere progetti di conservazione del patrimonio naturale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito della Fondazione VINCI Autoroutes.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author