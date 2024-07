ASL Bari: il bilancio 2023 supera i 2,6 miliardi di euro

Conti in equilibrio e bilancio d’esercizio certificato in ogni sua parte. La ASL Bari per il 2023 conferma i buoni risultati già ottenuti l’anno precedente, mettendo a segno una crescita dell’1,7%. Il valore della produzione al 31 dicembre 2023 supera i 2,6 miliardi di euro (2.643.170.138,85 euro rispetto ai 2.599.387 del 2022), con alcune voci significative: 553 milioni per l’acquisto di beni (+8%), più di 1,3 miliardi per servizi sanitari (+2,3%) e 518 milioni per il personale (+2,6%).

Nei giorni scorsi, il Collegio sindacale, presieduto dal prof. Fabio Caputo, ha approvato i conti, seguita dalla BDO Italia Spa, che ha certificato il bilancio, attestando la correttezza delle scritture contabili e dichiarando che “il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell’azienda al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa” in conformità alle disposizioni di legge.

L’equilibrio di bilancio riflette l’utilizzo corretto delle risorse pubbliche assegnate dalla Regione Puglia e l’erogazione di servizi sanitari a beneficio dei 1.202.010 cittadini della provincia. La ASL Bari si conferma tra le principali aziende sanitarie italiane, settima per popolazione servita e tra le prime per valore della produzione e per la certificazione del bilancio.

Con 9.234 dipendenti e 1.517 convenzionati, la ASL Bari gestisce 7 ospedali, 12 Distretti Socio Sanitari, 9 Presidi Territoriali di Assistenza, 2 Presidi Integrati e 293 strutture di Assistenza territoriale. Nel 2023, i ricoveri ospedalieri sono aumentati dell’8% in numero (47.423) e del 10% in valore (163.769.138,20 euro), con un picco del +25,4% nei ricoveri in Day Hospital (1.886). Le prestazioni ambulatoriali ospedaliere per esterni sono cresciute del 7,8% (oltre 5,7 milioni), con notevoli incrementi in Patologia clinica (+8,4%) e Day service (+15,7%).

«Cifre, conti e processi – commenta il direttore generale facente funzioni ASL Bari, Luigi Fruscio – testimoniano la buona salute e l’organizzazione articolata dell’azienda, nonché il valore dell’assistenza sanitaria offerta continuamente ai cittadini. Questo bilancio riflette anche lo sforzo per migliorare la qualità della Sanità pubblica, grazie all’impegno di operatori sanitari, tecnici, amministrativi e tutte le aree aziendali. È fondamentale rispettare le regole pubbliche e gestire correttamente i conti, ma in Sanità la differenza la fanno le persone che lavorano ogni giorno. Questa è la forza della squadra ASL Bari».

