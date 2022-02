Arte, apre le porte la mostra di Salvatore Sava

La fondazione Biscozzi Rimbaud dedica la propria mostra a Salvatore Sava, celebre scultore salentino, tra i più significativi del panorama italiano. Un’esposizione aperta al pubblico dal 6 febbraio al 25 settembre che permetterà di osservare oltre trenta lavori, che coprono un ampio arco della produzione dell’artista. In particolare saranno presentati i cicli dei neri la cui potenza espressiva sarà una sorpresa sia per quanti già lo conoscono, sia per chi si accosterà senza precognizioni alla sua produzione. Una mostra fortemente voluta nel Salento dal curatore del Paolo Bolpagni, che ha scelto gli spazi espositivi di piazzetta Baglivi, all’interno del palazzetto storico ristrutturato nel rispetto dell’architettura locale, un modo per esaltare quella che sarà l’esperienza dei visitatori che potranno essere coinvolti e affascinanti non solo dalla bellezza delle opere dello scultore salentino Salvatore Sava ma anche dal barocco leccese.