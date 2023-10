Arbitro precipita da balcone e muore, rinviata gara di Eccellenza

La gara di Eccellenza marchgiana tra Montegranaro e Civitanovese, originariamente prevista per le 15:30 di domenica 22 ottobre allo stadio “Ferranti” di Porto Sant’Elpidio, è stata annullata per un tragico incidente avvenuto a Fabriano. Nabil Dahou, giovane arbitro di 27 anni della sezione di Jesi, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di guardalinee, è deceduto intorno alle 7.00 di domenica 22 ottobre a seguito di una caduta dal balcone della sua residenza a Fabriano. Le autorità stanno conducendo un’indagine per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

