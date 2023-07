Anziano si perde su spiaggia in Salento, trovato dai soccorritori

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Punta Prosciutto, in Salento, per la scomparsa di un turista anconetano di 80 anni. L’anziano, dopo oltre un’ora di ricerche, è stato trovato in mare, disorientato, dai soccorritori. Alle ricerche hanno partecipato anche uomini della Guardia costiera di Gallipoli, allertati dai famigliari. Dopo l’allarme al numero 1530 erano state attivate tutte le postazioni di salvataggio dei lidi in località Punta Prosciutto ed era stato inviato in zona un battello della Capitaneria di porto.

