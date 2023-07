Brindisi: Lite per un parcheggio, ferita una ragazza

Una lite per un parcheggio stava per degenerare se non fosse arrivata la Polizia. È successo nella serata di sabato 1° luglio in piazza Vittorio Emanuele a Brindisi. Il bilancio è di una ragazza ferita a un ginocchio. Gianmarco Di Napoli ci racconta come sono andate le cose:

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp