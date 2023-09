Anticrimine, Nicolì: “Mafia pervasiva, in Puglia non va abbassata la guardia”

All’indomani della doppia operazione delle forze dell’ordine nella Bat, Vincenzo Nicolì, direttore della direzione centrale anticrimine, è intervenuto ad Antenna Sud per analizzare la situazione in Puglia e Basilicata, in relazione ai fenomeni criminali che riguardano questi territori. “Anche in Puglia la mafia non è più militare, ma pervasiva, pertanto non va abbassata la guardia”, ha sottolineato Nicolì.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp