Antenna Sud: Nardò, pronto il colpo Dammacco

Colpo in canna per il Nardò. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il club neretino è ad un passo da Gaetano Dammacco, fresco di vittoria del campionato con il Brindisi. Il calciatore aveva attirato l’interesse di altri club; in carriera l’attaccante ha vestito inoltre le maglie di Sarrabus Ogliastra, Team Altamura e Reggiana. Non mancano per lui le esperienze in Serie C: al Matera, dal 2015 al 2018 e nella stagione 2018/2019, ha raccolto 22 presenze e una rete; in mezzo la parentesi all’Akragas nell’annata 2017/2018 (10 presenze, 2 gol e un assist). Se dovesse andare in porto si tratterebbe di un colpo importantissimo viste le tante richieste per il calciatore, anche da club di Serie C.

