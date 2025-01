Angelino al Centrosinistra: ‘Primarie per candidato sindaco’

“Non c’è alternativa alle primarie per scegliere il candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali”. È l’appello rivolto ai partiti di Centrosinistra da Giovanni Angelino del movimento “Matera nel cuore”, che invita alla coesione per affrontare con forza la sfida elettorale del 2025.

“Solo un Centrosinistra unito può vincere le elezioni,e per raggiungere questo obiettivo dobbiamo dimostrare unità fin da ora – si legge nella nota -. Come? Organizzando le primarie, che rappresentano l’unica strada percorribile per far sì che il candidato sindaco sia scelto dai materani e non imposto da Potenza”.

Secondo il movimento, Matera non deve più essere trattata come una succursale del capoluogo regionale. “La città dei Sassi è un gioiello conosciuto in tutto il mondo e ha il diritto di scegliere autonomamente il suo candidato sindaco”.

L’appello si conclude con un invito alle forze di Centrosinistra a mettere da parte divisioni e rivalità personali, lavorando insieme per organizzare in tempi rapidi le primarie. “Solo così potremo individuare un candidato capace di guidare Matera verso il futuro”.

