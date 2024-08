Anche in Puglia la Giornata Mondiale della Fisioterapia

In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia 2024, promossa dalla World Physiotherapy, l’Ordine dei Fisioterapisti di Bari-Barletta, Andria, Trani-Taranto ha convocato istituzioni regionali e nazionali per un confronto con i professionisti della sanità pugliese.

L’obiettivo è migliorare la cura dei pazienti attraverso modelli innovativi che puntano su prevenzione, interventi rapidi, riduzione delle liste di attesa e assistenza territoriale integrata.

Con l’evolversi dei cambiamenti socio-demografici, scientifici e tecnologici, il ruolo della fisioterapia si è ampliato per rispondere ai bisogni della popolazione, richiedendo nuovi sviluppi clinico-organizzativi da implementare. In questo contesto, l’OFI Ba-Bat-Ta ha organizzato un doppio evento per sensibilizzare sul ruolo cruciale del fisioterapista.

Il primo incontro si terrà sabato 7 settembre presso l’ospedale “San Paolo” di Bari, dalle 8:00 alle 17:00, con un focus sulla riabilitazione nelle cronicità e nuove prospettive tecnologiche, come la teleriabilitazione e la riabilitazione robotica. Tra i temi trattati, la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e la continuità assistenziale ospedale-territorio, con un approfondimento sulla riabilitazione oncologica.

Interverranno figure di rilievo come l’on. Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, e rappresentanti delle istituzioni regionali, tra cui Vito Montanaro e Lucia Parchitelli. L’incontro sarà aperto da Gialia Berloco, presidente dell’OFI Ba-Bat-Ta, che sottolineerà l’importanza del lavoro di prossimità svolto dai fisioterapisti a favore della comunità locale.

Il secondo evento, intitolato “Inside low back pain: le nuove frontiere nella gestione del mal di schiena”, è previsto per sabato 14 settembre presso l’ospedale “Di Venere” di Bari, con approfondimenti sulle migliori pratiche per la gestione e prevenzione della lombalgia, oltre a una riflessione sui trent’anni della professione di fisioterapista in Italia.

