Ceglie, trovato cadavere di una donna: potrebbe essere Gina Monaco

Un corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 8 maggio in una zona boscosa di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Il cadavere è stato rinvenuto nelle vicinanze dell’abitazione di Gina Monaco, la donna di 59 anni scomparsa nel nulla dal 6 aprile scorso.

Le operazioni di ritrovamento si sono concentrate in un’area alberata non distante dalla casa della donna, scomparsa da oltre un mese senza lasciare tracce. Le autorità sono al lavoro per stabilire con certezza l’identità della persona deceduta e chiarire le circostanze del decesso.

Un filmato proveniente da una telecamera di videosorveglianza mostrava Gina Monaco mentre si allontanava dalla propria abitazione nella mattina della scomparsa. Le immagini rappresentano al momento uno degli ultimi riscontri utili nelle indagini.

Il corpo sarà messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali. In attesa degli esiti ufficiali, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

