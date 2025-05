Al via la settimana della Biodiversità Pugliese: scadenza domande 11 maggio

La Puglia si prepara ad accogliere l’ottava edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese – Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, un evento scientifico-culturale dedicato alla ricchezza e alla varietà del patrimonio naturale regionale.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coinvolge attivamente gli enti di ricerca e i dipartimenti universitari del territorio impegnati nello studio della biodiversità.

La Settimana della Biodiversità si configura come un vivace punto di incontro di eventi, storie, racconti, articoli ed esperienze focalizzati sull’agrobiodiversità, l’agricoltura e l’ambiente. Le passate edizioni hanno visto la realizzazione di circa 300 iniziative, testimoniando il crescente interesse e la vivacità del territorio su queste tematiche cruciali.

Il filo conduttore di quest’anno è “Biodiversità e Sviluppo locale”, un tema che pone l’accento sul recupero, la tutela e la valorizzazione delle aree rurali, dei saperi contadini, delle pratiche agricole tradizionali e delle antiche varietà locali.

Questo processo di valorizzazione passa attraverso l’impegno collettivo di comunità, associazioni, aziende, gruppi di volontari e singoli cittadini, evidenziando il ruolo fondamentale di una partecipazione attiva per la crescita sostenibile del territorio.

L’organizzazione invita tutti gli interessati a contribuire attivamente alla realizzazione dell’evento. È possibile partecipare in due modi:

* Proponendo eventi a tema biodiversità: chiunque abbia un’iniziativa in linea con le tematiche della Settimana può presentare la propria proposta.

* Inviando contributi divulgativi: si accettano storie, racconti, gallerie fotografiche, video e altri format creativi pensati per la pubblicazione sul sito web dedicato all’evento.

Le proposte, sia per gli eventi che per i contributi divulgativi, dovranno essere inviate alla redazione della Settimana della Biodiversità Pugliese entro e non oltre domenica 11 maggio 2025, utilizzando i moduli disponibili al seguente link: https://linktr.ee/sett.na_biodiversita_pugliese

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: info@settimanabiodiversitapugliese.it.

Lo staff invita a non perdere l’opportunità di essere protagonisti di questa importante manifestazione dedicata alla valorizzazione della biodiversità pugliese e al suo legame indissolubile con lo sviluppo locale!

