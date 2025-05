Francavilla Fontana, approvata una mozione per il contrasto alla xylella

“Merita un plauso l’intero Consiglio comunale di Francavilla Fontana per aver approvato la mozione con cui verranno destinati fondi per il contrasto al fenomeno della Xylella, con ciò superando, almeno in questa circostanza, profonde divisioni politiche”. A dichiararlo è Alessio Curto, capogruppo di Forza Italia, proponente e primo firmatario della mozione.

“Con le risorse che verranno destinate – ha proseguito Curto – sarà possibile finanziare la piantumazione di piante resistenti al batterio, dando, finalmente, una risposta concreta anche a coloro che non possono accedere ai fondi regionali”.

“Questo però – ha concluso Alessio Curto – è solo il primo passo in direzione di una battaglia tesa a salvaguardare non solo l’economia locale e la bellezza paesaggistica del nostro territorio, ma anche le sue radici e la sua storia”.

