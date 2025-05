Sicurezza sul lavoro, denunce e sanzioni a Martina Franca e Grottaglie

Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ha intensificato le attività di controllo nei territori di Martina Franca e Grottaglie, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini attraverso un presidio capillare del territorio.

Durante le operazioni condotte dalla Compagnia di Martina Franca, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro del capoluogo jonico, sono stati denunciati tre uomini, un 44enne e due 43enni, presunti responsabili di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In un’attività commerciale di Martina Franca, i militari hanno accertato che il titolare, un 43enne residente nel comune, avrebbe conservato all’interno della cassetta di pronto soccorso alcuni prodotti auto-medicanti scaduti. La violazione ha comportato una denuncia per mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Grottaglie, invece, i controlli hanno interessato un altro esercizio commerciale. In questo caso, i due soci amministrativi, entrambi 43enni, avrebbero installato un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso senza aver richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, come previsto dalla normativa vigente. Anche per loro è scattata la denuncia.

Complessivamente, le verifiche hanno portato all’irrogazione di ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 9.500 euro.

Parallelamente, sono stati effettuati controlli su strada, con ispezioni nei confronti di circoli ricreativi, persone e veicoli. Le operazioni hanno portato alla contestazione di diverse infrazioni al Codice della Strada.

Si ricorda che, per tutti i soggetti coinvolti, vale il principio della presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.

