Altra strage sulle strade: tre morti nel tarantino

GINOSA – Tre morti e un ferito è il pesantissimo bilancio dell’incidente stradale mortale avvenuto nelle scorse ore sulla strada provinciale ex 580 che collega Ginosa a Ginosa Marina. Si sarebbe trattato di un violento impatto frontale, tra due Fiat Punto, due persone sono morte sul colpo, si tratta di un uomo di 30 anni ed una giovane donna di 25, entrambi di origini rumene. Un’altra persona residente a Ginosa Marina, di 27 anni, è deceduta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. C’è anche un ferito, ricoverato nel nosocomio di Castellaneta, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castellaneta, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e del comando provinciale di Taranto, hanno estratto le vittime dalle lamiere contorte delle due auto.

