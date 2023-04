FASANO – L’entità dei danni è tutta da accertare, proprio come le cause che, intorno alle 21 di giovedì, hanno innescato l’incendio capace di avvolgere il noto stabilimento balneare Cala Maka di Torre Canne, a ridosso della strada provinciale per Serranova, in agro di Fasano. Il rogo ha interessato l’intera struttura, rendendo necessario l’intervento di due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, sul posto per spegnere le fiamme. Al netto dell’intervento, si lavorerà, poi, per risalire alle cause dell’incendio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale compagnia.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp