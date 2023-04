BITONTO – Potrebbero essere motivi legati alla zona di spaccio quelli che hanno portato all’accoltellamento che si è verifico questa mattina intorno alle 4 in via Bellini, a Bitonto, nel Barese, davanti alla soglia di casa della vittima. Vittima della lite – poi degenerata – un 50enne, Antonio Monopoli, residente nella stessa cittadina. Ad allertare le forze dell’ordine, i residenti della zona che avrebbero assistito alla scena e che portatisi in strada avrebbero trovato il 50enne riverso a terra in una pozza di sangue. Immediati i soccorsi e sul posto sono arrivati i gli agenti della polizia di Stato e il personale della scientifica per i rilievi di rito. Vittima e autore avevano piccoli precedenti. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’aggressore avrebbe sferrato alcuni fendenti alla vittima e avrebbe tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti della squadra Volanti di Bari alla stazione centrale.

Condividi su...



Linkedin

email