Altra notte di fuoco in Salento, in fiamme 4 automezzi

Ancora automezzi a fuoco nella notte in Salento. Tre auto e un furgoncino sono finiti in fiamme: in alcuni casi sull’origine dolosa non ci sono dubbi, per altri sono in corso accertamenti. A Novoli è stata danneggiata una Citroen C3. L’opera di spegnimento dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose. A Lecce, in via Cesare Battisti, è stato distrutto un furgone Fiat Ducato di proprietà di un cittadino straniero. Accertata dalla polizia in questo caso la natura dolosa del rogo. In Piazzale Genova, sempre per un incendio, sono andate distrutte due auto: una Fiat Multipla e una Fiat Punto. In questo caso, le fiamme hanno danneggiato anche una terza autovettura, una Renault Clio parcheggiata nelle immediate vicinanze.

