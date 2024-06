Altamura, idea Andrea Grammatica come ds

L’Altamura continua a lavorare per programmare la prossima stagione. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti con il direttore sportivo Andrea Grammatica, uno dei più apprezzati in questo momento. In passato è stato direttore allo Spezia, Entella, Reggiana, in C e Siena in D con Gilardino allenatore. Grammatica, tuttavia, è ancora sotto contratto con il Ravenna, società che, con un budget limitato, ha portato ad un passo dalla C, sfumata solo per la rimodulazione della classifica in seguito all’esclusione della Pistoiese.

