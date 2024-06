US Lecce, Sticchi Damiani ospite questa sera di Ora Lecce

Lecce – Ultima puntata stagionale di Ora Lecce, il format di approfondimento sportivo di Antenna Sud dedicato alla squadra della US Lecce in collaborazione con la pagina social “Quando il calcio era bello”. Parterre d’ospiti d’eccezione con il presidente della società giallorossa Saverio Sticchi Damiani, l’editore di Antenna Sud Domenico Distante e il direttore della redazione sportiva Salvatore Petrarolo.

Trai temi che saranno affrontati vi saranno certamente la stagione appena conclusa, la Serie A 2024/25 sbilanciata verso Nord e lo stadio di Via del Mare.

Appuntamento quindi questa sera come sempre sul canale 14 del DTT, in diretta sulla pagina FB di Antenna Sud e in Streaming su https://www.antennasud.com/streaming

