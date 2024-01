Al Puttilli vince il Nardò 1-0, Barletta in zona playout

BARLETTA – Ancora una sconfitta in casa e zona playout che si concretizza ufficialmente. Il Barletta cade contro il Nardò, che sbanca il Puttilli 1-0. Decide un calcio di punizione di Guadalupi nel primo tempo.

Bitetto sorprende tutti con la coppia d’attacco composta da De Marco e La Monica, Ragno, squalificato, opta per D’Anna e Dambros in avanti. Entrambi i tecnici col 3-5-2.

Prima chance al 6′ per gli ospiti, Milli manca il tap-in da due passi su un cross di Guadalupi. Risposta del Barletta al 14′ con Inguscio, murato in angolo. Sul corner la tocca Lacassia, salva Gennari. Al 22′ il vantaggio salentino: fallo di Schelotto e punizione di Guadalupi che batte Sapri. Fase di stand-by dopo il gol dei granata, fino all’occasione biancorossa del 43′: Viola si esalta sul tiro dal limite di Cafagna, poi la respinta da pochi passi su De Marco ma l’attaccante è in fuorigioco. Il primo tempo è tutto qui.

Ripresa al via con la coreografia della Curva Nord barlettana contro la dirigenza biancorossa. Stessi 22 in campo, ma dopo 10 minuti è già il momento di Ngom ed Eyango per De Marco e Cafagna. Chance colossale per il Nardò al 16′: D’Anna impatta di testa davanti a Sapri che si esalta in respinta ed evita il secondo gol granata. Al 24′ ci prova anche Dambros con un gran tiro al volo da fuori area, pallone oltre la traversa. La partita scivola via senza sussulti e il Nardò mantiene il vantaggio.

Nei sei minuti di recupero non succede altro, eccezion fatta per un’altra chance granata con Gentile murato da Sapri. Il Barletta crolla ancora in casa e scivola ufficialmente in zona playout. Adesso lo scontro diretto sul campo del Bitonto, Nardò che ospiterà il Casarano.

TABELLINO

BARLETTA (3-5-2): Sapri; Lacassia, De Marino (70′ Diaz), Capone; Garofalo, Fornaro (83′ Belladonna), Cafagna (56′ Eyango), Schelotto (83′ Basanisi), Inguscio; De Marco (56′ Ngom), La Monica. A disposizione: Bufano, Camilleri, Lippo, Rizzo. All. Bitetto.

NARDÒ (3-5-2): Viola; De Giorgi (87′ Urquiza), Gennari, Lanzolla; Milli (72′ Ciracì), Borgo (65′ Latagliata), Gentile, Guadalupi, Di Benedetto; D’Anna, Dambros (87′ Ferreira). A disposizione: Della Pina, Dammacco, Rossi, Cellamare, Mariani. All. Volturno.

Arbitro: Daniele Aronne di Roma 1

Ass.1: Francesco Racanello di Viterbo

Ass.2: Massimiliano Cirillo di Roma 1

Marcatori: 22′ Guadalupi (N).

Ammoniti: Milli (N), Lacassia (B), Di Benedetto (N).

Angoli: 3-4.

Recupero: 2′ pt, 6′ st.

