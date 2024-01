Airbus in difficoltà durante atterraggio, pronti i vigili del fuoco

BRINDISI – L’allarme è subito rientrato, ma si sono vissuti momenti di paura all’Aeroporto del Salento dove un Airbus di Ita Airways ha avuto difficoltà durante le operazioni di atterraggio. Le squadre di vigili del fuoco del comando provinciale erano pronte ad intervenire, ma per fortuna non c’è stato bisogno. Secondo quanto appreso, il velivolo, erano da poco passate le 16 di pomeriggio, aveva fatto registrare una perdita di pressione dell’impianto idraulico. Immediatamente sono state allertate le squadre dei vigili del fuoco della Sede Aeroporto e della sede Centrale. Per fortuna, l’emergenza è rientrata dopo pochi minuti e non è stato necessario alcun intervento da parte di uomini e donne del 115. L’aereo è regolarmente atterrato.

