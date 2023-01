CAROSINO – La Puglia è la prima regione per utilizzo del metodo biologico in agricoltura, ora al 19% ma l’obiettivo per il 2023 è quello di raggiungere il 25%. È quanto emerso dalla “Notte bianca dei Gal”, ospitata nel castello D’Ayala di Carosino. Presente tra gli altri l’assessore regionale pugliese all’agricoltura Donato Pentassuglia. Affrontati anche i temi della nascita di nuove “start up” e l’utilizzo in agricoltura dei fondi provenienti dal Pnrr.

