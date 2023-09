Adesso è fatta: Antonino Viola torna al Nardó

Adesso è fatta davvero dopo una caldissima estate: il portiere Antonio Viola ha raggiunto l’accordo per il ritorno al Nardó. Una notizia che Antenna Sud aveva anticipato in tempi non sospetti. Sul calciatore c’era l’attenzione di numerosi e importanti club di serie C ma alla fine ha deciso di tornare nel club che lo ha lanciato nel calcio nazionale. L’accordo sarà ufficializzato nelle prossime ore. Viola si trasferisce a titolo definitivo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp