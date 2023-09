Il bel gesto del Potenza, il calcio che ci piace

IL CALCIO CHE CI PIACE RACCONTARE

Non è una novità, ma quanto accaduto a Latina, merita di essere evidenziato. Al termine della gara Latina-Potenza 2-1 (serie C girone C), la società lucana, prima di abbandonare lo stadio Francioni, ha ripulito e rassettato i locali, ha lasciato anche in dono una piantina per ringraziare dell’ospitalità. C’era pure un biglietto: “anche se per poche ore, l’abbiamo vissuto come una casa”. Un bel gesto reso noto dalla compagine pontina. #ilcalciochecipiaceraccontare

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp