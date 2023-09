FRANCAVILLA F.NA – Kevin Biondi, nuovo centrocampista della Virtus Francavilla, ospite di Passione Biancazzurra in onda ogni mercoledì sera su Antenna Sud ha svelato i retroscena della trattativa che lo hanno condotto alla Nuovarredo Arena: “C’era stato un approccio nelle settimane precedenti al mio arrivo, poi si è concretizzato a mercato chiuso. L’impatto con la nuova realtà è stato positivo: squadra, società e staff mi hanno accolto benissimo, non è qualcosa che capita spesso. Per questo le mie sono sensazioni molto positive, spero la mia avventura continui così”.

Sulle condizioni fisiche e sul ruolo: “La mattina mi alzo e cerco di non restare mai indietro. Sono rimasto in contatto, seppur da svincolato, con tanti miei compagni cercando di replicare da solo gli allenamenti. Posizione? Mezzala o quinto, anche se poi questa è semplicemente una posizione iniziale. Per le idee del mister, una mezzala che si allarga diventa un quinto e viceversa, in mezzo al campo vuole un calciatore dinamico, che pressa e si propone: io ci sono”.

Sull’avvio di campionato “Meritavamo qualcosina in più in questo avvio di stagione. A Benevento si è visto un atteggiamento di squadra importante che alla lunga ci porterà lontano. La Virtus si farà trovare pronta, il Crotone ha confermato molti calciatori importanti: gli daremo filo da torcere e non poco. Ho grande voglia di esordire nel nostro stadio, voglio vedere la Curva Sud piena e magari segnare ed esultare sotto quel settore caldo”.

