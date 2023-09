FRANCAVILLA F.NA – Angelo Antonazzo, direttore sportivo della Virtus Francavilla, ha parlato così dell’inizio della stagione: “Da un punto di vista della prestazione a Benevento ho visto passi in avanti. Parliamo di una squadra assemblata con tre-quattro componenti molto importanti per noi negli ultimi giorni. È cambiato l’allenatore, sono andati via tanti senatori. L’obiettivo è far conoscere al meglio i calciatori e trovare subito una quadra. Non siamo contenti di avere zero punti in classifica, seppur abbiamo affrontato squadre importanti, però da un punto di vista delle performance abbiamo avuto spunti interessanti”.

Sulle strategie di mercato: “Dal primo giorno il presidente è stato chiaro: l’obiettivo è quello della salvezza. Rispetto allo scorso anno abbiamo ridimensionato, nella passata stagione sono stati fatti investimenti importanti e una squadra forte, anche se in campo non ha rispettato le aspettative. Il nostro è un club che deve essere sostenibile, poggiata sulle spalle di un presidente che ha un’azienda: in questo momento la priorità era quella di ridimensionare il budget e tornare in linea con quello che il Francavilla ha sempre fatto nella sua storia. Abbiamo dovuto attendere gli ultimi giorni di mercato per completare la rosa, ma come è sempre stato poi per la Virtus”.

Altri innesti dagli svincolati? La risposta di Antonazzo: “Al momento non faremo ulteriori movimenti in entrata, abbiamo raggiunto il budget prefissato e rimarremo così, con grande fiducia nei calciatori che abbiamo. Crediamo in loro, arriveremo al nostro obiettivo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp