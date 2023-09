Bisceglie scatenato: firmano Pignataro, Monaco e Mingiano

Un tris d’assi dal Salento per Bisceglie: in nerazzurro stellato arrivano gli attaccanti Antonio Pignataro e Marco Mingiano e il centrocampista Gianmarco Monaco. Il sodalizio di Racanati compie quindi un considerevole sforzo economico per invertire la rotta assicurandosi due bomber di spessore assoluto, pronti ad infiammare la tifoseria nerazzurra, e un mediano altrettanto quotato per la categoria.

Pignataro, nell’ultima stagione, è stato protagonista con la casacca del Manduria anche se aveva iniziato l’annata a Gallipoli, Mingiano ha giocato nelle fila dell’Osimana, mentre Monaco, lo scorso anno, ha vissuto un’annata a metà tra Lavello e Casarano.