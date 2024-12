Accuse a Decaro, Leccese: ‘Ha sempre contrastato l’illegalità’

Vito Leccese. sindaco di Bari, ha espresso la sua solidarietà ad Antonio Decaro, definendolo “un uomo e un sindaco che ha sempre dimostrato integrità e dedizione al servizio della comunità”. Leccese ha sottolineato l’impegno di Decaro nel contrastare l’illegalità, ricordando episodi in cui ha denunciato estorsori e combattuto contro le influenze delle famiglie criminali.

“Chi conosce Antonio come lo conosco io sa che ha sempre segnalato ogni sospetto di illegalità alle forze dell’ordine. I fatti che ha messo in campo sono la migliore testimonianza di ciò che è stato, rispetto alle calunnie”, ha aggiunto Leccese.

Le dichiarazioni arrivano in risposta alle affermazioni di un collaboratore di giustizia che ha rinnovato accuse relative a un presunto incontro avvenuto oltre 14 anni fa tra Decaro e il fratello di un boss. “Comprendo l’amarezza e la sensazione di impotenza che emergono dalle sue parole, gli sono vicino sia come amico che come sindaco, sentendo di interpretare sinceramente i sentimenti dei baresi”, ha concluso Leccese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author