Acciaierie d’Italia: ‘Gozzi ci critica, ma in 5 anni non ha mai visitato impianti’

“Acciaierie d’Italia legge con grande sconcerto le continue dichiarazioni ai mezzi di informazione, rese dal signor Tonino Gozzi, nelle quali critica la Società, il suo management e ArcelorMittal, uno dei suoi azionisti”, si legge in una nota dell’azienda.

“Acciaierie d’Italia ricorda di essere associata alla Federacciai italiana, di cui il signor Gozzi è Presidente. Come tale egli dovrebbe, almeno per statuto, tutelare gli interessi e l’immagine dell’azienda, così come per qualsiasi altro associato. In effetti Acciaierie d’Italia è l’unico associato di Federacciai contro il quale il signor Gozzi si permetta questo livello di critiche, almeno negli ultimi anni”, aggiunge Acciaierie d’Italia.

Sorprende poi che il signor Gozzi, nelle sue comunicazioni pubbliche, rappresenti di avere una profonda conoscenza di Acciaierie d’Italia quando senz’altro, almeno negli ultimi cinque anni, non ha avuto alcuna occasione di visitarne gli impianti. Acciaierie d’Italia comunica pertanto, con rammarico, di stare valutando ogni azione a difesa dei propri interessi, anche avverso l’Associazione coinvolta”, conclude la nota di Acciaierie d’Italia.

