Acciaierie d’Italia: azienda su incidente, ‘Operatore incauto’

A proposito dell’incidente avvenuto in Acciaierie d’Italia nella mattinata di venerdì 8 settembre (denunciato dalla Cisl Taranto), attraverso una nota l’azienda precisa “che un operatore di una ditta appaltatrice esterna si è avvicinato a un macchinario prima di aver ricevuto l’autorizzazione a iniziare l’intervento, quando erano ancora in corso le previste attività di messa in sicurezza degli apparati. L’operatore, prontamente assistito, è già stato dimesso dal Pronto Soccorso. Acciaierie d’Italia si riserva di valutare possibili azioni nei confronti della ditta appaltatrice in relazione al mancato rispetto delle procedure di sicurezza”.

