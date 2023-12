A San Vito dei Normanni e Ceglie Messapica edizioni natalizie dei Mercati della Terra di Slow Food

Tutto pronto per le edizioni natalizie dei Mercati della Terra dell’Alto Salento targati Slow Food. Si parte il 16 dicembre a San Vito Dei Normanni per proseguire il 22 dicembre a Ceglie Messapica. I due appuntamenti si terranno in serata, start ore 18:00. Protagonisti a San Vito dei Normanni 27 espositori che raggiungeranno piazza Leonardo Leo da tutta la Puglia e che, attraverso prodotti sostenibili e rispettosi della biodiversità, promuoveranno il “buono, pulito e giusto”. Sarà un’occasione per scegliere gustose strenne natalizie, al Mercato Della terra dell’Alto Salento, infatti, sarà possibile trovare dalle farine ai formaggi, dal miele alla pasta fresca, dalle conserve ortofrutticole allo zafferano fino ad arrivare all’olio nuovo. E poi naturalmente i Presìdi: il capocollo di Martina Franca, i pomodori Regina di Torre Canne, la carota di Polignano a Mare, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, il confetto riccio di Francavilla Fontana oltre ai produttori del presidio Slow Food degli Ulivi Secolari. Sarà possibile degustare piatti caldi e tipici, dalla tradizionale pettolata, al caciocavallo impiccato alla brace passando per le mozzarelle prodotte al momento e per le birre Slow. Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, la serata sarà allietata da artisti di strada, canti e balli.

