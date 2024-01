A Ruffano l’ultimo saluto a Roberta Bertacchi

A Ruffano presso la Chiesa di S. Chiara son stati celebrati i funerali di Roberta Bertacchi, la ventiseienne che il 6 gennaio è stata trovata senza vita presso l’abitazione in cui era affittuaria a Casarano. Numerosi gli amici, i conoscenti che si sono stretti attorno alla famiglia per salutare per l’ultima volta la ragazza.

