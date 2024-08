A Corato la storia di Don Peppe Diana, sacerdote vittima della Camorra

Legalità e inclusione. A Corato in scena la XVI edizione di Quartiere in Festa che quest’anno ha trattato temi di forte rilevanza sociale come il contrasto alla criminalità organizzata. Centrale la storia di Don Peppe Diana, sacerdote e attivista antimafia, ucciso dalla camorra mentre si accingeva a celebrare la messa nella sua chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe. Vivo rimane il suo ricordo, testimoniato anche dalle tante firme raccolte sul quaderno rosso che verrà consegnato al Papa per proporre il suo processo di beatificazione.

