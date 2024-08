Bari, parte da San Pio il tour di ascolto della giunta Leccese

Bari – Prima uscita pubblica per la giunta comunale barese: Vito Leccese schiera l’esecutivo a San Pio, dopo le fibrillazioni interne al centrosinistra degli ultimi giorni. Passeggiata per il quartiere e poi visita all’accademia di cinema per aprire il tour nei quartieri della squadra di governo.

