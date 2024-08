A 86 anni, barone Colucci nuota per bambini vittime di fame e guerre

Il barone Vitantonio Colucci, fondatore del Gruppo industriale Plastic-Puglia, a quasi 86 anni affronterà una sfida straordinaria: nuoterà per 4 km per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dei bambini vittime della fame e delle guerre. L’evento avrà luogo venerdì 9 agosto, con inizio alle ore 9, e si svolgerà in acque libere, con partenza e arrivo presso l’hotel Lido Torre Egnazia, in località Capitolo a Monopoli (Bari).

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alla sofferenza di queste vittime indifese,” afferma Colucci in una nota. “Ogni piccolo gesto, come quello che mi appresto a compiere, può contribuire a costruire un mondo dove tutti i bambini possano crescere sani e vivere in pace nelle loro famiglie.” Colucci sottolinea l’urgenza della situazione ricordando che, secondo Save the Children, circa 468 milioni di bambini vivono in zone di guerra e che ogni anno migliaia di questi piccoli innocenti perdono la vita a causa dei conflitti. Un recente rapporto dell’Unicef stima inoltre che circa 3,1 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiano annualmente a causa della malnutrizione.

Colucci, atleta agonista tesserato alla Federazione Italiana Nuoto, prevede di completare il percorso in circa 60 minuti, con adeguati servizi di supporto in mare e a terra e sotto la sorveglianza delle motovedette della Capitaneria di Porto di Monopoli. All’evento parteciperà anche un gruppo di bambini dell’Istituto Sacro Cuore Opera Don Guanella di Fasano (Brindisi).

Saranno presenti alla manifestazione Filippo Melchiorre, vice presidente della Sesta Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato, il sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’assessore allo Sport Vincenzo Laneve, il presidente del Comitato Regionale Puglia del Csen (ente nazionale di promozione sportiva del Coni) Domenico Marzullo e la presidente dell’associazione umanitaria Lilly Colucci, Miriam Colucci.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dal Comune di Monopoli e dal C.S.E.N., ed è organizzata e sponsorizzata dall’associazione Lilly Colucci.

