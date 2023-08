TARANTO – TARANTO – Ennesima tragedia nel carcere di Taranto, un detenuto di 30 anni è deceduto, pare un seguito ad un malore. Il drammatico episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino di sabato 26 agosto. Al momento non sono note le cause del decesso, come vuole la prassi è stata avviata un’indagine interna, dell’accaduto si stanno occupando anche i Carabinieri del comando provinciale di Taranto. L’uomo aveva origini tarantine, sarà necessario appurare le cause che hanno portato alla morte il giovane detenuto.

