CELLINO SAN MARCO – Si accorge del fumo che esce dal vano motore e abbandona in tempo l’abitacolo, ovvero prima che le fiamme avvolgano il mezzo che era in marcia. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Cellino San Marco, in centro abitato, dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha interessato, intorno alle 14.50, un furgoncino condotto da un uomo del posto. Per fortuna, oltre ai danni materiali, difficilmente il camioncino tornerà a circolare, nessuno si è fatto male, grazie alla prontezza del guidatore. I caschi rossi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, prontamente bonificata.

