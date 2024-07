17.56: Taranto, spaventoso incendio a Lido Silvana: decine di evacuati (foto + video)

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di martedì 30 luglio a Lido Silvana, Marina di Pulsano (Taranto). La situazione, a quanto si apprende, è molto seria. Le fiamme hanno distrutto diversi ettrari di pineta e macchia lambendo case, strutture ricettive e balneari. L’incendio, visibile anche a chilometri di distanza, ha creato comprensibile apprensione tra bagnanti e residenti. La densa coltre di fumo ha reso l’aria irrespirabile. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma sono decine le persone evacuate. Sul posto alcune squadre dei Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e ambulanze e Protezione civile.

17.56 – Partito un canadair da Lamezia.

17.45 – “A causa dell’incendio in atto in zona Lido Silvana, c’è bisogno di aiuto per allestire, presso il Palazzetto dello Sport di Pulsano, un centro temporaneo di emergenza per tutti gli evacuati. Chiunque può offrire la propria disponibilità”. Lo scrive su Facebook Lino D’Amato, del Comune di Pulsano.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

