🔴 Diretta: Taranto-Catania 0-3: intervallo

45′ + 2′ Termina qui il primo tempo. Taranto surclassato nel gioco e nel risultato, con gli etnei meritatamente in vantaggio per tre reti a zero

45′ + 1′ TRIS DEL CATANIA! Carpano arriva sul fondo, mette al centro un cross invitante per Inglese che elude la marcatura di Marong e batte Del Favero

45′ Si giocherĂ ancora per 180 secondi

42′ Ammonito Inglese per fallo su Marong

39′ Ammonito Verde

38′ TARANTO: Speranza si getta in avanti ma Quaini si rifugia in corner. Nessun patema per gli etnei sul tiro dalla bandierina

33′ CATANIA: altro inserimento di Sturaro arginato in angolo dalla difesa locale, la quale respinge anche il corner successivo

28′ TARANTO: punizione di Matera, colpo di testa di Battimelli smorzato dalla retroguardia ospite. Bethers blocca facilmente

26′ TARANTO: i rossoblu provano a reagire. L’incursione di Contessa viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina nulla da segnalare

24′ RADDOPPIO CATANIA! Marong perde clamorosamente il pallone, consegnandolo a Stoppa, il quale non perdona e realizza il gol del raddoppio

22′ Ammonito Contessa per proteste

22′ GOL CATANIA! si sblocca il match dello Iacovone. Dalla bandierina, Stoppa trova Ierardi tutto solo in area, il quale da pochi passi trafigge Del Favero

21′ CATANIA: pericolosa la squadra ospite. Raimo crossa dalla corsia di sinistra, trova Carpani che in acrobazia mette di poco a lato

20′ TARANTO: il lancio di Contessa arriva in area a Zigoni, chiuso ottimamente da Quaini

16′ CATANIA: incursione centrale di Sturaro, servito da Raimo. Il cross del centrocampista degli etnei si spegne sul fondo

12′ TARANTO: Zigoni riparte in transizione ma viene fermato fallosamente da Sturaro. Gli ionici recriminano per una mancata ammonizione all’indirizzo dell’ex Juventus

7′ Gara molto spezzettata in questo avvio. Il Catania prova a fare la partita e il Taranto attende con pazienza

4′ CATANIA: Stoppa entra in area, supera De Santis ma la sua conclusione ravvicinata termina sul fondo

1′ Partiti

âž• PRIMO TEMPO âž•

TARANTO-CATANIA 0-3: 22′ Ierardi, 24′ Stoppa, 46′ Inglese

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Marong, De Santis, Papazov; Verde, Speranza, Matera, Schirru, Contessa; Battimelli, Zigoni. A disposizione: Meli, Sacco, Guarracino, Garau, Giovinco, Iervolino, Zerbo, Fiorentino. All: Cazzarò.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ieraldi, Di Gennaro, Quaini; Carpani, De Rose, Sturaro, Raimo; Jimenez, Stoppa; Inglese. A disposizione: Butano, Allegra, Gega, Castellini, Verna, Forti, Lunetta, D’Andrea, Montalto. All: Toscano

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa. Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 e Gennantonio Martone di Monza. Quarto Ufficiale: Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco

Angoli: 2-2

Ammoniti: Contessa, Verde (T), Inglese (C)

Recuperi: 2′

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author