BARI – Si è tenuta a Palo del Colle la conferenza stampa di presentazione di Sportello inclusione lavoro, il progetto di reintroduzione alla vita attiva promosso dal Comune di Palo e da Consorzio Mestieri Puglia che, per la prima volta nella storia del comune, ha coinvolto ex detenuti e disoccupati di lungo corso tra i venticinque e sessant’anni in un percorso riabilitativo professionale che li reinserisse alla vita attiva.

Il percorso a oggi ha coinvolto dieci persone per lo più di sesso femminile di estrazione sociale media che provengono dal settore manifatturiero, dei servizi alla persona, e dal settore industriale che verranno rieducate ad un inserimento alla vita attiva e professionale tramite un tirocinio che rappresenterà a tutti gli effetti un inserimento propedeutico in

azienda e fornirà una nuova educazione alla cultura del lavoro.

