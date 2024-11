Volley C/M, Frascolla Taranto ancora a secco, Susco: ‘Dobbiamo cambiare rotta’

La giovane Frascolla Taranto non è ancora riuscita a trovare la prima vittoria stagionale. Dopo quattro partite, i ragazzi guidati dal duo Salvatore-Piroli hanno portato a casa un solo set. Il turno di riposo prossimo prima di affrontare l’ostica formazione del Turi, è l’ideale per fare il punto della situazione con Luca Susco, libero della squadra, che non nasconde le difficoltà: “Sarei bugiardo a dire che siamo soddisfatti dei risultati di queste prime quattro partite. È giusto non abbattersi perché siamo solo all’inizio, ma bisogna trarre insegnamento dalle ultime prestazioni per capire dove possiamo migliorare”.

Limiti da superare

Susco analizza gli aspetti tecnici su cui lavorare: “Nei momenti importanti ci è mancata un po’ di lucidità e dobbiamo dare più costanza al nostro gioco. L’ultima trasferta a Galatina è stata comunque positiva: siamo riusciti a giocarcela in tutti e tre i set, interrompendo il filone negativo dei secondi parziali, dove in precedenza non avevamo superato i quindici punti. Non è un obiettivo raggiunto, ma sicuramente un punto di partenza”.

La sfida con Turi

Dopo il riposo, la Frascolla dovrà vedersela con una delle squadre più accreditate del campionato, il Turi. “È una formazione che punta a tornare in Serie B ed è partita come favorita sulla carta. Noi, però, potremo giocare senza la pressione del risultato, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio. Ovviamente non scenderemo in campo pensando di essere già sconfitti”, ha commentato il libero.

Obiettivi della stagione

“Il nostro obiettivo principale è la salvezza, per consentire a questa società di disputare la Serie C anche il prossimo anno. Per farlo, dobbiamo cambiare rotta e cominciare a ottenere risultati”, ha concluso Susco.

Il profilo di Susco

Classe 2003, Luca Susco gioca a pallavolo dall’età di cinque anni. Dopo aver iniziato con l’Ideal Talsano, ha completato il suo percorso giovanile alla Materdomini Castellana, vincendo lo scudetto Under

