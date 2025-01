Volley A3/M, Joy Gioia del Colle conquista Campobasso al tie-break

La Joy Volley Gioia del Colle si impone ancora in trasferta, superando al tie-break l’EnergyTime Campobasso nel PalaVazzieri, nell’anticipo della sedicesima giornata di regular season. Una sfida combattuta fino all’ultimo punto, con i pugliesi trascinati da uno straordinario Sebastiano Milan, MVP della serata con 21 punti. Determinante anche il capitano Mariano, decisivo nei momenti chiave.

Dall’altra parte, i padroni di casa hanno fatto affidamento su Michele Morelli, autore di 30 punti, ma non sono riusciti a fermare l’undicesima affermazione stagionale dei biancorossi, che restano al secondo posto nel girone Blu con 31 punti, a -4 dalla capolista Sorrento e a +2 sulla Domotek Reggio Calabria.

Le formazioni

Coach Passaro ha schierato Longo in regia, Vaškelis opposto, Milan e Mariano in posto 4, Cester e Persoglia centrali, con Pierri come libero. Per Campobasso, mister Bua ha puntato su Del Fra al palleggio, Morelli opposto, Margutti e Gatto come schiacciatori, Orazi e Fabi al centro, e Calitri libero.

La partita

La gara è stata una continua altalena di emozioni. Gioia ha conquistato il primo set ai vantaggi (27-29) grazie a un finale entusiasmante, ma Campobasso ha risposto nel secondo (25-23), con Morelli protagonista. Nel terzo parziale, Gioia ha dominato con un break decisivo guidato da Milan (18-25), mentre i molisani hanno reagito con carattere nel quarto set (25-19), spingendo il match al tie-break.

Nel decisivo quinto set, dopo un iniziale equilibrio (10-10), Gioia ha trovato lo strappo decisivo con Milan e Mariano, chiudendo sul 12-15 e portando a casa due punti preziosi.

EnergyTime Campobasso 2-3 Joy Volley Gioia del Colle

(27-29, 25-23, 18-25, 25-19, 12-15)

EnergyTime Campobasso: Morelli 30, Gatto 18, Margutti 11, Fabi 10, Orazi 2, Del Fra 2, Calitri (L), Rescignano 3, Diaferia 1.

Joy Volley Gioia del Colle: Milan 21, Vaškelis 21, Mariano 13, Cester 10, Persoglia 8, Longo 2, Pierri (L), Attolico 1, Starace 1.

Durata set: 35’, 27’, 29’, 27’, 19’.

