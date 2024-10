Volley A/M: Taranto ci prova, ma Piacenza vince la battaglia al Palabanca

La Gioiella Prisma Taranto cede alla Gas Sales Piacenza per 3-1 (29-31, 25-23, 25-21, 25-18) in una gara combattuta al PalaBanca. Dopo aver vinto il primo set ai vantaggi, gli ionici si sono lasciati sfuggire il secondo parziale per un soffio, sono crollati nel terzo dopo un buon avvio e nel quarto Piacenza ha chiuso agevolmente il match.

Tra i migliori in campo per Taranto, il canadese Hofer ha totalizzato 16 punti distinguendosi soprattutto nel primo set, mentre il libero Rizzo ha mantenuto una solida ricezione, permettendo ai suoi di giocare in modo dinamico. Tuttavia, l’MVP della serata è stato Kovacevic, con una prestazione eccezionale di Mandiraci, che ha sostituito l’indisponibile Maar.

Coach Boninfante si è detto soddisfatto dei miglioramenti della sua squadra: “Abbiamo giocato a un buon livello, sicuramente meglio rispetto alla trasferta di Trento e rispetto alla gara casalinga contro Padova. Piacenza ci ha messo in difficoltà con la battuta, ma stiamo crescendo un passo alla volta.”

Anche Marco Rizzo ha espresso fiducia per il futuro: “Abbiamo lottato e conquistato il primo set, ma contro squadre come Piacenza bisogna mantenere un livello alto per tutta la partita. Ora ci prepareremo al meglio per la prossima gara casalinga e contiamo sul sostegno dei nostri tifosi”.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Gioiella Prisma Taranto 3-1 (29-31, 25-23, 25-21, 25-18)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 3, Kovacevic 18, Simon 11, Romanò 19, Mandiraci 18, Galassi 10, Basso (L), Scanferla (L), Andringa 0, Bovolenta 1. All. Anastasi.

Gioiella Prisma Taranto: Zimmermann 3, Hofer 16, D’Heer 10, Gironi 13, Lanza 11, Alonso 5, Luzzi (L), Held 0, Alletti 0, Rizzo (L). All. Boninfante.

