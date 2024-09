Viteritti manda in orbita il Monopoli: Benevento ko e primo posto solitario in classifica

Gagliardo in difesa, crudele al momento giusto in attacco. Il Monopoli punisce anche il Benevento, si prende la testa solitaria della classifica dopo sei giornate e fa sognare un popolo che ha accolto in 3mila la squadra dopo il successo di Cava dei Tirreni. 1-0, risultato che si ripete per la seconda volta consecutiva, con la porta che resta inviolata anche al cospetto del miglior attacco del campionato.

Colombo ne cambia solo uno rispetto a sabato: dentro De Risio per Calvano, Auteri si affida ad un 4-3-3 con Simonetti che si prende spesso la licenza di offendere e fa diventare il Benevento un 4-2-4 in fase di possesso.

Gli ospiti sono squadra fresca e imbottita di giovani che fanno delle offensive improvvise la loro arma migliore, come al 12′ quando Lamesta costringe agli straordinari la difesa del Monopoli su una pericolosissima giocata all’indietro di Pace. Dopo 20′ a ritmi altissimi l’offensiva del Benevento si placa per poi riprendere forza nei minuti finali del primo tempo quando prima Perlingieri impegna Vitale, poi Oukkhada calcia di poco alto dai 20 metri. Finisce così un primo tempo con più Benevento che Monopoli.

Colombo cerca di dare le dritte giuste nello spogliatoio e il Monopoli entra meglio: al posto di Bruschi c’è Yeboah per dare profondità alla squadra che al 3′ trova il primo tiro della ripresa con Battocchio dalla distanza. La squadra di Auteri però riprender subito il pallino del gioco e si fa pericolosissima poco dopo. Talia, solo in area piccola, la colpisce malissimo con la coscia. L’occasione buona ce l’ha anche Simonetti al 6′: l’ex Ancona spara alto da zero metri. La pressione del Benevento aumenta: Vitale dice di no ad una punizione di Lamesta, La risposta è affidata a Scipioni: anche lui però in area non ha la freddezza giusta per impensierire Nunziante. La partita diventa bella: Battocchio sbaglia di poco la mira al 13′. L’urlo dei tifosi del Monopoli resta in gola al 22′ quando Yeboah con un diagonale sfiora il palo alla destra di Nunziante. Viteritti al 35′ ci mette la firma: angolo di Bulevardi, stacco del capitano e palla alle spalle di Nunziate. C’è tempo per l’occasione del raddoppio ma Nunziante è bravo a dire no a Scipioni. Non importa però perchè il Monopoli vince, vola in testa e regala una notte bellissima ai suoi tifosi.

MONOPOLI – BENEVENTO 1-0

Reti: 36’st Viteritti(M)



S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti(28’st Yabre), Scipioni, De Risio, Battocchio(21’st Bulevardi), Pace(45’st Cascella); Bruschi(1’st Yeboah), Vazquez(45’st Calvano).

All.: Colombo.

A disp.: Garofani, Sibilano; De Sena, Grandolfo, Capozzi, Virgilio, De Vietro, Cellamare, De Palo.



BENEVENTO CALCIO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia(33’st Viviani), Prisco; Lamesta(45’st Carfora), Manconi, Simonetti(33’st Starita); Perlingieri(21’st Lanini). All: Auteri.

All.: Auteri.

A disp.: Manfredini, Lucatelli; Sena, Veltri, Meccariello, Agazzi, Capellini.

Arbitro: Luca De Angeli della sezione di Milano. Assistenti: Fabio Dell’Arciprete della sezione di Vasto e Giovanni Boato della sezione di Padova. Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli.



Ammoniti: Miceli, Bulevardi(M); Manconi(B). Espulsi: -.



Note: Recupero 0’ p.t., 6’ s.t.; angoli 5-6. Divisa bianca per il Monopoli, nera per il Benevento. Spettatori 3154 di cui 2002 abbonati e 147 ospiti.

