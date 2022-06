FRANCAVILLA F.NA – Cosimo Patierno e la Virtus Francavilla, patto per il futuro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in collaborazione con TUTTOcalcioPUGLIA.com, i biancazzurri e l’attaccante hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024. Nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio ufficiale da parte della società.