Claudio Marchisio ospite a Francavilla Fontana: bagno di folla per il “Principino”

La città di Francavilla Fontana ha abbracciato con grande calore l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana Claudio Marchisio, ospite nella città degli impriali per un evento organizzato dallo Juventus Club “Leggenda Bianconera”. Tantissimi i tifosi accorsi al Palazzetto dello Sport di via Piero Argentina per scattare una foto, rimediare un autografo o semplicemente vedere un calciatore che vanta in bacheca ben quindici titoli nazionali. Ai nostri microfoni il “principino” ha scherzato in merito ad un possibile approdo in biancazzurro, ma ha speso parole al miele per la Virtus Francavilla e per il presidente Magrì, che in mattinata ha ospitato lo stesso Marchisio alla Nuovarredo Arena.