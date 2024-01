Virtus Francavilla, il Parma interessato ad Artistico: c’è una clausola

FRANCAVILLA F.NA – C’è anche il Parma nella corsa a Gabriele Artistico. È questo quanto raccolto dalla nostra redazione, con i ducali che starebbero valutando da molto vicino la situazione legata all’attaccante classe 2002 ceduto proprio la scorsa estate alla Virtus Francavilla a titolo definitivo. Come noto, i biancazzurri valutano un milione di euro il proprio capocannoniere e nei giorni scorsi è partita una vera e propria asta con diversi club di B e C interessati. Gli emiliani, che incasserebbero il 50% della vendita, starebbero considerando l’idea di riacquistare il cartellino del numero nove biancazzurro (di fatto versando mezzo milione di euro circa nelle casse della Virtus). In ogni caso, sarà decisivo l’ultimo giorno di mercato a Milano, per un trasferimento che poi avverrebbe in estate: Artistico – a meno di colpi di scena – resterà il centravanti titolare di Occhiuzzi fino al termine della stagione.

